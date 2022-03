Tra oliveti e vigne, star di Beautiful festeggia il compleanno in provincia di Brindisi

FASANO - Ronn Moss, che ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester nella famosa serie televisiva Beautiful, lo scrorso 4 marzo ha deciso di festeggiare i suoi 70 anni in provincia di Brindisi.

Da diversi anni ha acquistato un'abitazione nei pressi di Fasano, in uno scenario caratteristico tra oliveti e vigne.

" Mia moglie Devin ed io abbiamo preso casa qui in Puglia, con l'intenzione di passare qui almeno sei mesi l'anno - dichiara a vanityfair.it - La Masseria Paretano per me è un nuovo inizio, fa parte del sogno di una casa che sia anche azienda agricola. - Continua - Amo sentire la terra che fa crescere la vita intorno a me: olivi, viti, ortaggi, tutto ciò che questa terra genera. Il mio Ronn Moss Wine è coltivato a Manduria e qui a Fasano".