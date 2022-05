Notte di San Lorenzo in anticipo: il 30 maggio sarà pioggia di stelle cadenti

Notte di San Lorenzo in anticipo in questo fine maggio quando si potrà ammirare il picco delle Tau Ercolidi, frammenti derivati dalla disgregazione della cometa SW3. La pioggia di stelle cadenti sarà visibile questa notte (tra il 30 e il 31 maggio 2022). La cometa SW3 è un corpo notato per la prima volta nel 1930 dagli astronomi tedeschi Arnold Schwassmann e Arno Wachmann e poi non più visto sino al 1979.

Il picco delle Tau Ercolidi, uno sciame meteorico solitamente poco appariscente, quest’anno potrebbe illuminare il cielo con uno spettacolo senza precedenti. Il condizionale è d’obbligo, spiegano dalla Nasa, perché il comportamento di queste meteore dipende da troppe variabili per avere realmente qualche certezza.

