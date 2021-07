Mesagne, il cuore pulsante di una tela a cielo aperto

MESAGNE- Lo scorso luglio ha portato il mare, le stelle marine e i delfini nel centro storico di Mesagne. Quest’anno ha spalmato 252 litri di vernice su 560 metri quadrati di asfalto: Steven Parpanesi, lo street artist brindisino, ma mesagnese d’adozione, ha dipinto un cuore speciale in piazza Vittorio Emanuele, ai piedi della Porta Grande.

Sembra che pulsi davvero ammirandolo nel video realizzato col drone da Ruben Mirilli: all’interno del cuore è raffigurato un albero che, dalla chioma alle radici, è immerso tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un omaggio originale a Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della morte che ricorre in questo strano 2021, in cui si era immaginata una grande ripartenza post Covid-19, ma che ha un po’ deluso le aspettative di tutti.

Eppure, guardando l’opera d’arte di Steven Parpanesi, che si impone colorata e immensa nella piazza, angosce e preoccupazioni vengono meno per lasciare spazio all’allegria e alla spensieratezza di un’arte che salverà ancora.

Lo street artist Steven ha impiegato circa 60 ore per realizzare l’omaggio al Sommo Poeta, intrecciato alla forma che ricorda il centro storico di Mesagne: con la fidanzata Serena ha lavorato dalle 18 di ogni pomeriggio fino alle 7 del mattino successivo per non esser disturbato dal chiacchiericcio dei curiosi attratti dai rulli che faceva scorrere sull’asfalto.

“Avevo tantissima paura di fare una brutta figura e di non essere all’altezza ma per fortuna è andato tutto bene” dice Steven Parpanesi che, se ne è convinti, quel cuore rappresenta anche la sua anima e i periodi che ha dovuto affrontare e superare per renderlo il grande uomo di oggi.