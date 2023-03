La storia del prete influencer diventa un fumetto: 100mila lettori in una settimana

BRINDISI - In una sola settimana, il fumetto che racconta la storia del prete influencer insieme ai suoi aiutanti, i cani Tempesta e Baloo, fa il botto e supera i 100.000 lettori.

È solo l’anteprima di un racconto che punta a fare catechesi in maniera diversa attraverso il fumetto, ma anche un modo per sensibilizzare l’amore e il rispetto per gli animali. Don Cosimo Schena è da sempre impegnato a combattere l’abbandono degli animali attraverso i suoi social, che contano quasi un milione di persone.

"Don Smemorino", è cosi soprannominato il presule nel fumetto, arriva in un paese che non conosce e rimette in piedi dalle macerie una chiesa che ormai non esisteva più. Tra le curiosità della gente don Smemorino con l’aiuto di Tempesta trasformerà queste macerie in una chiesa molto accogliente. Nel prossimo numero arriverà anche Baloo e vedremo cosa accadrà in questa nuova avventura.

Don Cosimo e il suo rapporto con gli animali

"Ho un ottimo rapporto con gli animali - affermava il sacerdote, nel corso di un'apparizione televisiva nazionale - tanto che mi fa piacere quando, talvolta, anche i parrocchiani li portano in chiesa".

"Credo che se loro potessero parlare, ci aiuterebbero ad affrontare diverse problematiche nel corso della vita quotidiana; perché spesso siamo troppo presi da noi stessi".

"Abbandonare un animale è un'azione che di umano ha poco - prosegue don Cosimo - Essendo anche loro delle creature che vanno amate e rispettate, a mio modo di vedere, è un peccato agl occhi di Dio.".

"Spesso tramite i social la gente mi chiede di pregare per i propri animali. Io rispondo che si può fare, perché sono inclusi nelle nostre vite e nelle nostre famiglie. Se noi siamo il loro mondo è tanto vero che anche loro fanno parte del nostro".

"Secondo me ci sarà - sicuramente - un posto nel paradiso anche per gli animali" conclude.