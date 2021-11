Strade bloccate per Chiara Ferragni in Puglia: i fan brindisini pronti ad andarla a vedere

BRINDISI - I fan brindisini di Chiara Ferragni, che conta più di 25 milioni di follower solo su instagram, sono in fermento per l’evento di mercoledì 17 novembre a Bari; data in cui la biondissima influencer è attesa per svolgere la promozione di una nota attività commerciale.

Una delle più amate sui social

“Stupenda” - e ancora - “Chiara grazie per tutti i contenuti che condividi” sono solo alcuni dei numerosissimi commenti sui social sotto i post della Ferragni, che testimoniano quanto siano numerosi gli affezionati alla celebrità originaria di Cremona. Da Brindisi e provincia è comprensibile aspettarsi l'esodo di molti follower, in relazione all'amore nutrito da una buona fetta di persone del posto verso l'influencer; come si è potuto evincere nei mesi precedenti, quando lei è giunta nella provincia adriatica.

La Ferragni, il brindisino, e la Puglia

L’imprenditrice digitale è stata già ospite nel territorio quest’estate, con tutta la famiglia e quindi anche con suo marito Fedez, per svolgere la vacanza presso una splendida masseria di Ostuni. Adesso, però, tornerà in Puglia per motivi di lavoro, dovendo svolgere la promozione di una linea make up in un noto rivenditore nel centro del capoluogo regionale.

La logistica

Per l’occasione le istituzioni baresi hanno predisposto un’ordinanza per divieto di sosta in via Dante, tra i numeri civici 53 e 49. Il traffico, dunque, sarà limitato in direzione di via Sparano, sede dell’attività commerciale in cui si recherà l’influencer. Quindi per coloro che da Brindisi si dirigeranno a Bari, sarà meglio parcheggiare la macchina lontano dal centro e proseguire a piedi.

L’evento

Chiara Ferragni incontrerà i fan vincitori di un concorso gestito dall’attività commerciale. Dunque sarà difficile incontrare in prima persona il noto personaggio, che sicuramente sarà accompagnato dalla scorta. Ma per molti follower poterla vedere, anche da lontano, rappresenta un’occasione per tramutare i propri sogni digitali in realtà.