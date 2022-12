"Striscia è una grande famiglia", Cosmary Fasanelli risponde ai follower

BRINDISI - Bloccata in casa per un'influenza, la velina Cosmary Fasanelli ha tranquillizzato i tanti follower circa il suo celere ritorno sul bancone di Striscia la notizia.

La danzatrice brindisina, nel corso di una chiacchierata serale con i fan di instagram, si è lasciata andare ad alcune confidenze sincere. La giovane, nella data di ieri (3 dicembre), ha risposto con delle instagram stories alle domande poste dai follower.

Di seguito i quesiti più interessanti con le relative risposte.

Cosa diresti alla Cosmary bambina?

"Direi di continuare a credere nei propri sogni. E' una cosa che, in realtà, ho sempre fatto. Suggerirei anche di dare meno peso alle parole dette a caso dalla gente; quando non sono costruttive, è meglio farle entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Questa è una consapevolezza che si prende con il tempo. In aggiunta, le consiglierei di credere molto di più in sé stessa, perché è una cosa che sto iniziando a fare solo ora. Se non lo facciamo noi non lo farà nessun altro. Devo dire che sono molto fortunata, perché da un anno a questa parte ho molte persone vicine che credono in me e mi sostengono. Non riuscirò mai a ringraziarle abbastanza".

Cosa ti renderebbe felice in questo momento?

"Sono già felice, però - se dovessi aggiungere una cosa - sarebbe quella di far trasferire dove abito io tutte le persone che amo: la mia famiglia, il mio fidanzato, i miei amici".

Hai tatuaggi?

"No, anche se mi piacciono tanto. Sulle donne apprezzo quelli piccolini, ma non riesco a vederli su di me":

Che lavoro avresti voluto fare da piccola oltre la ballerina?

"L'avvocato o il giudice, anche perché me lo dicevano tutti a scuola. Ho avuto sempre la sindrome di dover difendere le persone".

Cosa ti sta piacendo di più in questa esperienza a Striscia la notizia?

"Domanda difficile, ma posso dire che questa è davvero una grande famiglia. Per una ragazza che vive sola, entrare in un contesto lavorativo del genere, sentendosi a casa, è una cosa bellissima. Non si riduce tutto ai trenta secondi di stacchetto, ma ovviamente dietro c'è un lavoro importante. Oltre alla danza e alla palestra, facciamo corsi di dizione e di recitazione".

Ti piace Milano?

"Mi sono trasferita qui per la prima volta nel 2019 per frequentare l'accademia di danza. All'inizio l'ho vissuta malissimo, poiché sentivo la mancanza della famiglia. Ora, invece, mi trovo bene".