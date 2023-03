Due studentesse del "Pertini" premiate al concorso Caroli Hotels

GALLIPOLI (LECCE) - Diciannove istituti alberghieri, provenienti da 4 nazioni europee (Italia, Belgio, Lettonia e Svezia), hanno partecipato, dal 15 al 18 marzo, al VIII concorso internazionale Caroli Hotels riservato agli allievi degli istituti professionali, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera d’Italia. L'evento è stato dedicato ai fondatori della catena Caroli Hotels: Attilio Caroli, Gilda Nuzzolese, Mario Caputo e Maria Domenica Caroli.

La manifestazione si è articolata in tre distinte categorie di concorso, per ciascuna delle quali è stata prevista una prova: enogastronomia, servizi di sala e vendita, ed accoglienza turistica. Gli allievi hanno partecipato alla competizione suddivisi in degli appositi team. La gara si è svolta presso l'ecoresort "Le Sirené Caroli Hotels" di Gallipoli.

Nella categoria Enogastronomia ha prevalso il team 5, in cui era presente la studentessa Giulia Zanzarelli, proveniente dall'istituto Pertini di Brindisi. Nel corso della gara, le squadre dovevano realizzare un piatto sulla base degli alimenti tipici riportati nel paniere: l'ingrediente sorteggiato è stato l'ombrina (una tipologia di pesce).

Nella sezione Sala e vendita, invece, ha vinto il team 4 che includeva Jasmine Lobello, della medesima scuola brindisina. Per completare la prova, bisognava creare un piatto utilizzando la tecnica flambè, motivando gli abbinamenti del servizio. Anche in questo caso è stato sorteggiato un ingrediente, ovvero il filetto di maialino. Prevista, inoltre, una prova cocktail giudicata da un'apposita commissione Aibes (Associazione italiana barman).

Gli istituti partecipanti

Nella competizione, si sono affrontati gli studenti del quarto e quinto anno degli indirizzi di Enogastronomia, Servizi di sala e vendita ed Accoglienza turistica dei seguenti istituti: Iis Mantegna di Brescia, Ipeoa Pertini di Brindisi, Iiss Consoli Pinto di Castellana Grotte, Iiss Finale di Finale Ligure, Iis Einstein Nebbia di Loreto, Iiss Moccia di Nardò, Iis Egidio Lanoce di Otranto, Technical school of tourism and creative industry di Riga (Lettonia), Ips Beccari di Torino, Iis Bottazzi di Ugento, Ipssar Marchitelli di Villa Santa Maria Chieti, Ipseoa G. Varnelli Cingoli Macerata, Ipssar Federico II Enna, Ipssa Nino Bergese Genova, Coloma plus Mechelen Belgio, Ipssct Einaudi Cremona, Tor Carbone Roma, Iis Tonino Guerra Cervia Ravenna, Gymnaseskolan Vipan Lund Svezia).