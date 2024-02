Studenti dialogano con gli astronauti: in collegamento anche i radioamatori brindisini

BRINDISI - Nella giornata odierna (15 febbario), gli astronauti nella stazione spaziale internazionale Iss mediante la radio di bordo, hanno comunicato con gli studenti del liceo classico statale sperimentale “Bertrand Russell” di Roma. Il collegamento radio con la scuola, pianificato dal progetto "Ariss - Amateur Radio on Iss", è stato svolto grazie ad un radioamatore del luogo, che semplicemente per mezzo delle proprie apparecchiature ed antenne amatoriali si è collegato con la stazione spaziale.

A Brindisi, i radioamatori della sezione cittadina dell'Associazione radioamatori italiani (Ari) non si sono fatti sfuggire questa "ghiotta" occasione: con le loro apparecchiature radio, infatti, hanno ricevuto il segnale proveniente dallo spazio, già da quando la stazione spaziale sorvolava il Regno Unito in direzione del Medioriente. Anche loro, dunque, così come gli studenti romani, "si sono avvicinati allo spazio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Roberto (Bob) Ferraro, nominativo radio IK7JNM

In queste occasioni, è tradizione che tutta la comunità dei radioamatori all'ascolto della Iss rimanga in "religioso silenzio" in quanto il passaggio orbitale è di breve durata, circa 10 minuti, e l'appuntamento di oggi era destinato agli studenti romani.

Per gli appassionati radioamatori brindisini rimane il piacere di aver ascoltato con le proprie apparecchiature le voci provenienti dallo spazio in attesa, magari, di pianificare un contatto radio bilaterale con qualche istituto scolastico di Brindisi, che volesse partecipare al progetto Ariss. Quest'ultimo acronimo sta per Amateur radio on international space station, rappresentando un gruppo di lavoro internazionale che volontariamente si dedica a sviluppare e realizzare equipaggiamenti ed attività a bordo della stazione spaziale internazionale.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui