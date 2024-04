Hip hop: i ragazzi dello “Studio 19” di Brindisi si qualificano ai mondiali di Phoenix

BRINDISI - L’Asd “Studio 19” di Brindisi si è classificata al secondo posto (vicecampione d’Italia) con i Megateen (ragazzi dai 10 ai 17 anni) e al terzo posto con la Megacrew (ragazzi dai 17 anni) in su, in occasione del concorso “Hip hop international” che si è svolto nei giorni scorsi a Roma, ottenendo la qualificazione ai mondiali di hip hop in programma a Phoenix (Usa).

La società brindisina presieduta da Alessandro Chiarelli si è confrontata con i migliori sodalizi italiani del settore, presso il Teatro Italia. Il team conquista il podio per il secondo anno consecutivo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui