“Sublimazione”: il nuovo singolo della cantautrice brindisina Alea

BRINDISI - Uscito in tutti gli store digitali "Sublimazione", singolo che anticipa il nuovo album della cantautrice brindisina Alea. Prodotto da Lukania Sound Digital ed edito da Kido Music con il contributo di nuovo Imaie, il brano fa da prefazione al racconto rappresentato nell’intero disco "Cummei" – la cui pubblicazione è attesa per il 15 dicembre – e da punto di partenza ideale che porterà l'autrice a intraprendere un viaggio verso il cambiamento. Attraverso la metafora della nascita e del passaggio di una stella cometa Alea analizzerà, con occhi speranzosi prima e rassegnati sul finale, alcuni tra i rapporti umani più intensi. In particolare, il suo sguardo si rivolge a quelle relazioni di condivisione totale, a quei legami che sembrano eterni e che, tuttavia, iniziano a sgretolarsi all'improvviso. La canzone, infatti, cristallizza il momento in cui urlare il nome di chi si è allontanato diventa inutile: come quando si osserva una cometa la cui scia è destinata a scomparire lentamente.

"Sublimazione" è stato arrangiato, prodotto e mixato da Pasquale Strizzi, pianista e compositore barese, rientrato in Italia dopo anni di studio e lavoro a Los Angeles; anni ricchi di collaborazioni con grandi protagonisti della scena americana quali Wayne Shorter, David Gilmore, John Patitucci, Danilo Perez, Marcus Miller e molti altri.

Dice Alea di "Sublimazione": «Il processo che porta dallo stato solido a quello gassoso, che porta alla creazione della chioma e la coda:"Sublimazione" è la parola che meglio racchiude il concetto che intendevo trasmettere, nonostante il titolo all'inizio dovesse essere un altro, ossia "Comete". Sono contenta del risultato finale, risultato che non avrei potuto raggiungere senza il produttore, Pasquale Strizzi, che mi ha ascoltata, capita e che ha restituito in musica la versione migliore di me».

Biografia Alea

Alea è una cantautrice, compositrice e vocal coach pugliese (Brindisi), con diploma accademico di secondo livello in Canto Jazz presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. La sua carriera performativa la vede calcare il palco assieme ad orchestre come la Verdi Jazz Orchestra e l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, ma anche impegnata sul piccolo schermo con l'orchestra "Terra d’Otranto" durante il “Premio tv” in diretta su Rai1 nel 2015. Nel frattempo lavora presso il Palafiori come cantante per la Band Ufficiale di Casa Sanremo, aprendo e chiudendo gli showcase degli artisti in gara, oltre ad esibirsi per il programma di Beppe Cuva, in diretta pomeridiana, durante i giorni del festival su Radio Subasio.

Ha inoltre lavorato come autrice per il singolo di Einar “I’m sorry” edito da Sony Music nel 2019, al fianco degli autori Enrico Palmosi e Tony Maiello.

Dopo la partecipazione al Womex (2014) a Santiago de Compostela e il primo album Spleenless (2016), ottiene il sostegno da Puglia Sounds Record per il secondo album di brani originali: Generation (2018), nella formazione Alea & the Sit, che la porterà ad uno speciale concerto nel Teatro Verdi di Brindisi, accanto a Fabrizio Bosso, con lo spettacolo “Generation Reloaded”. Nello stesso anno realizza un tour Europeo che toccherà Londra, Berlino, Barcellona e Bruxelles.

Dal 2020 collabora con il collettivo milanese "Soul Circus", portando in scena uno spettacolo polivalente, che celebra la musica soul e funk dagli anni ’60 in poi con un chiaro riferimento al noto Soul Train.