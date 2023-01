Piazza Mercato gremita e locali pieni: la notte di San Silvestro in città

BRINDISI - Migliaia di brindisini hanno festeggiato la notte di San Silvestro riversandosi per le vie cittadine. Serpentone di auto, pub pieni e tanta gente in un clima di festa. In una gremita piazza Mercato si è ballato per ore sulle note della band “Funky Soul Machine”, all'insegna di un mix di dance, soul e funk. Poi il dj set.

Ancora musica il primo dell’anno in piazza Mercato. Stasera, a partire dalle ore 18.30, sarà infatti protagonista la band “Blu70” con il concerto “I Migliori Anni Tour”. La band, formata da Efisio Panzano alla voce, Alfredo Perchinenna al basso, Paolo Mauro alle tastiere, Antonio Bruno alla chitarra, Roberto Cati alla batteria e Alessandro Monteduro alle percussioni, sarà accompagnata dalle voci di Kykah Turco e Noemi Castagnanova. Due ore di musica che ripercorrono che ripercorrono la storia di un’epoca attraverso momenti e ricordi: il meglio degli anni Settanta e Ottanta da ascoltare ma soprattutto cantare con il gruppo, per farsi trasportare in quegli anni dal potere emozionale della musica. Spazio ai classici dei cantautori italiani e alle hit internazionali che hanno unito generazioni appassionando il pubblico di tutto il mondo, dal soul al rock, dal pop al funk.