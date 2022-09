Ciccio Riccio: "Un successo il tour estivo 2022"

Riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso domenica scorsa, con la tappa nella bellissima Specchia, nel cuore del Salento, il tour estivo di Ciccio Riccio.

Da anni ormai, ogni estate, lo spettacolo con i dj, gli speaker e gli ospiti di Ciccio Riccio fa tappa nelle piazze e location più suggestive della Puglia. Sono state migliaia le persone che hanno ballato, cantato e partecipato nel corso dell’ estate al tour, da Nord a Sud, dallo Jonio all’ Adriatico, ogni tappa un successo di pubblico, seguito via radio in diretta da altrettanti ascoltatori.

Il tour estivo di Ciccio Riccio è costruito intorno ai propri ascoltatori, con lo show in piazza dal vivo delle radio hit dell’ estate, e dei successi di sempre, ospitando dal vivo gli artisti più amati dal pubblico.

Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Gemelli Diversi, Ronn Moss, Sud Sound System, Antonio Castrignanò, Lda, Ricky, e tanti altri fantastici artisti, sono stati i protagonisti del tour. Il prossimo anno Ciccio Riccio festeggerà i suoi primi 40 anni, e il tour della prossima estate sarà ancora più incredibile e degno di tale anniversario. La speranza è che una tappa del tour dei 40 anni possa essere ospitata anche dalla nostra amata città, Brindisi, in cui Ciccio Riccio nel 1983 è stata fondata, e da cui ancora trasmette, diventando nel corso degli anni una delle emittenti regionali più ascoltate in tutta Italia, e la seconda in assoluto sul territorio pugliese.