Mesagne, suor Vincenzina festeggia 100 primavere

MESAGNE- Nonostante ne siano trascorse 100 di primavere, il sorriso che infonde sicurezza e dolcezza è rimasto lo stesso di sempre: suor Vincenzina ha spento 100 candeline nella giornata di ieri, 28 giugno, tra l’affetto di alcuni familiari, del sindaco Toni Matarrelli, dei sacerdoti a lei più vicini e la madre generale della Congregazione con tutto il personale della struttura.

All’anagrafe Cosima Antelmi, è nata a Ostuni da papà Vincenzo e da mamma Angelina, ultima di sei figli. Cresciuta ed educata all’amore verso il Signore e verso tutte le sue creature, in una famiglia molto religiosa, fin da giovanissima mostra i segni di vocazione speciale verso il Signore Gesù. Di indole gentile e di temperamento gioviale, Cosima conduce una vita serena e spensierata, legata molto alla figura paterna, di cui tuttora conserva il ricordo e ne racconta con emozione i momenti trascorsi in sua compagnia, quando: “…. seduti uno accanto all’altro, sugli scalini che portavano sul tetto del trullo, lui le cantava la sua canzoncina preferita…”

A venti anni decide di abbracciare la vita religiosa. I suoi genitori all’inizio appaiono sconcertati da questa decisione, anche perché, essendo la più piccola, era l’unica figlia ad essere rimasta in casa ad occuparsi di tutto, ma in seguito saranno i primi ad accompagnarla nel suo percorso di vita, permettendole, con molti sacrifici, di studiare e diplomarsi presso la scuola magistrale.

Nel 1943 fa il suo ingresso in noviziato, dopo un anno la sua prima professione di fede, e nel 1951 prende i voti perpetui ed entra a far parte della comunità della Congregazione delle suore oblate di S. Antonio da Padova.

Durante la sua lunga vita al servizio del prossimo prende a cuore soprattutto l’educazione e l’istruzione dei bimbi e dei giovani e si occupa, per più di quarant’anni, di insegnamento nelle scuole materne dei vari istituti per minori gestiti nei vari paesi dalla sua Congregazione. Molti dei suoi allievi hanno mantenuto i contatti con la loro maestra che ogni tanto riceve le loro visite.

Nel 2000 si è trasferita nella comunità di Mesagne, di cui è stata anche Madre Superiora, e dove si è occupata per alcuni anni della portineria della allora Casa di Riposo. Suor Vincenzina è tuttora ospite della rssa “S. Antonio da Padova”, dove viene accudita con amore dalle sue consorelle e da tutto il personale presente, e non disdegna di offrire ancora a tutti le sue perle di saggezza e suoi dolci sorrisi. “Preghiamo ogni giorno il Signore che ce la conservi ancora per molti anni così com’è”.