Superare l'autismo con la danza: giovane latianese diventa campionessa italiana

LATIANO - Doppio oro per l'atleta latianese Anna Iurlaro, campionessa Italiana paralimpica 2024. L'allieva della scuola Lively Dance Academy dei maestri Ciracì di Latiano, vince il campionato italiano 2024 di Solo latin show con la tematica Willy Wonka su 63 atleti paralimpici. Inoltre, può vantare anche il primo posto nel cha cha style, divenendo campionessa italiana anche per quella categoria.

"La nostra Anna è una bimba autistica, o come ci piace definirla 'una bimba speciale' - raccontano i suoi maestri -, che con la sua dedizione e la sua voglia di danzare, si impone ai campionati italiani della Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali)".

La competizione

Anna Iurlaro ha gareggiato nella categoria Dir (Disabilità intellettiva relazionale) con tantissimi ragazzi che come lei superano gli ostacoli della disabilità grazie all'allenamento costante, la disciplina, la passione e la tanta voglia di superarsi giorno dopo giorno. Grazie alle vittorie conseguite in questi anni, Anna detiene il titolo di "Eccellenza sportiva pugliese" per l'anno 2022 e per l'anno 2023, conferito dalla Regione Puglia.

La Lively Dance Academy di Latiano ha realizzato grandi traguardi con tutta la scuola portando a casa 9 medaglie d'oro 4 argento, 4 bronzi, 3 finali e 4 semifinali.

"Siamo pienamente soddisfatti di questi grandi traguardi - raccontano i maestri Ciracì -, ma sicuramente quella della danza inclusiva è una cosa a cui la Lively Dance tiene tantissimo. La scuola collabora con il Cip (Comitato italiano paralimpico) che garantisce a ragazzi con disabilità di frequentare i corsi anche a livello completamente gratuito e finanziati appunto dal Cip".

