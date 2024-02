Tanti nuovi appuntamenti, AGiMus Francavilla presenta la nuova stagione artistica

FRANCAVILLA FONTANA - È stata presentata sabato 24 febbraio, nella sala Mogavero del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, la nuova stagione artistica dell’AGiMus Francavilla, realizzata in collaborazione con l’associazione Auditorium di Castella Grotte e il Comune di Francavilla Fontana.

Dopo il successo della scorsa rassegna che ha visto il pienone per ogni appuntamento e il concerto del Premio Oscar Nicola Piovani, il cartellone musicale ritorna nell’auditorium della scuola musicale comunale, con la direzione artistica di Pierluigi Camicia e di Antonio Curto, presidenti delle due realtà associative organizzatrici della manifestazione.

La serie di ben 17 appuntamenti si aprirà domenica 1 marzo con il pianista calabrese Antonio Giuseppe Nucera, mentre tra le esibizioni più attese ci sono quelle di Roberto Cilona, presidente nazionale AGiMus, accompagnato dal flautista Marco Cilona e dal chitarrista Massimo Aureli, in programma domenica 14 aprile, e di Roberto Galletto, docente del Conservatorio “S.Cecilia” di Roma, che sarà protagonista con la voce narrante di Adriano Fabio Testa e il violino di Henry Domenico Durante, di ben due date fissate per il 23 e il 24 novembre 2024. Entrambi hanno espresso il proprio entusiasmo in un intervento video trasmesso durante l’incontro di presentazione.

La conferenza, condotta dalla giornalista Giovanna Ciracì, ha visto gli interventi del sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, e del Presidente del Consiglio comunale e consigliere regionale Maurizio Bruno, molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora e disposti a continuare ad appoggiare una rassegna artistica così prestigiosa.

Ad intervenire anche Salvatore Lupo, che ha curato la stesura dei concerti previsti il 30 novembre e 1 dicembre 2024 sul rapporto che legava George Sand e Frederic Chopin, a cui daranno vita i pianisti Sofia Curto, Gioia Barbera e Federico Bucaioni. Soddisfazione espressa anche da Antonio Curto che, oltre a esporre nei dettagli la nuova stagione artistica, ha consegnato l’attestato di socio benemerito e onorario a venti nomi che hanno contribuito con il loro operato e sostegno alla riuscita di quanto realizzato finora. Lo stesso Curto si esibirà il 7 aprile con il soprano Rosanna Volpe e il clarinettista Cosimo Spinelli.

La rassegna sarà trasmessa in videostreaming in strutture come Rsa e Centri Spar, assumendo un grande valore dal punto di vista sociale. La rassegna è patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, Miur, Mibact, Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla Fontana.

