Tanti auguri Al Bano, il cantante di Cellino San Marco compie 80 anni

CELLINO SAN MARCO - Albano Carrisi, in arte Al Bano, è un personaggio che ha sicuramente segnato la storia del suo paese natale, oltreché diventare un simbolo facilmente associabile al territorio.

Gli anni volano via per tutti, persone comuni e celebrità. E così, oggi (sabato 20 maggio), il famoso cantante spegne ben ottanta candeline.

Non sono mancati gli auguri sui social: prima di tutti è arrivata la figlia Jasmine Carrisi, che ha pubblicato una instagram stories insieme al padre e alla madre, Loredana Lecciso. Anche quest'ultima ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo, con l'intento di comunicare un "buon compleanno virtuale" al proprio compagno di vita.

Non è pervenuto, almeno fino a questo momento e per via pubblica, alcun messaggio da parte dell'ex moglie Romina Power.

Il cantante ha festeggiato il grande traguardo con un concerto all'Arena di Verona, che è stato registrato ed andrà in onda il prossimo 23 maggio su canale 5, in prima serata.

Intanto, non a caso proprio oggi, la Città di Mesagne ha annunciato che sarà una sua esibizione a chiudere la kermesse musicale che si terrà in occasione della festa patronale, per celebrare la Madonna del Carmine (il prossimo 17 luglio).

Biografia

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è nato a Cellino San Marco nel 1943. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo. Ha ottenuto, inoltre, 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Figlio di Carmelo Carrisi (1914-2005) e Jolanda Ottino (1923-2019), una coppia di agricoltori, sin da piccolo si diletta a suonare la chitarra e a cantare stornelli della sua terra d'origine.

A diciassette anni si trasferisce a Milano, dove lavora nel ristorante Il dollaro. Nel capoluogo lombardo frequenta personaggi dello spettacolo, e così ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara. Incide il suo primo disco, La strada/Devo dirti di no nel 1965. Dal '74 inizia il sodalizio con Romina Power che lo porterà sempre più in alto.