Tappa imperdibile per Damiano dei Måneskin, a cena nel locale di Severino Di Lauro

BRINDISI - Nella serata di ieri (11 agosto), Damiano David - il frontman dei Maneskin - ha cenato in città presso il locale "Vieni a casa ca ti cucinu" di Severino Di Lauro, nel quartiere S. Elia.

Una foto, la stessa messa in evidenza in questo articolo, è stata postata da un cliente del locale in una fan page dell'attività gastronomica presente su facebook. Lo scatto, dunque, ha reso nota la permanenza del gradito ospite in città. Il cantante, insieme a i suoi amici ed accompagnatori, ha scelto una location nota per la sua buona cucina ma anche per la simpatia e l'intrattenimento proposto - solitamente - dal titolare.

Le vacanze proseguono

Continuano, dunque, le vacanze pugliesi del frontman musicale. Un viaggio che ha visto arrivare Damiano prima a Savelletri in provincia di Brindisi. Poi, come raccontato in un altro articolo, è giunto nella città capolugo, svolgendo un prazo presso Il Porticciolo - Ristorante.

Ora, la testimonianza della cena di ieri, non può che continuare a rendere merito ad una comunità - quella brindisina - troppo spesso messa ai margini delle rotte turistiche regionali, ma che - invece - in questa torrida estate 2022 si sta dimostrando al livello di altre realtà più rinomate.

Da quanto emerso sui social, nella giornata odierna, Damiano David si è spostato nel Barese, per visitare il centro storico di Casamassima. Ormai sembra innamorato della bella regione del sud est. In un recente post su instagram, infatti, ha condiviso una foto in cui celebra la bellezza del territorio: "O Puglia, Puglia mia" scrive, citando probabilmente una famosa canzone di Caparezza.

Info sul cantante

Nato a Roma nel 1999, come detto precedentemente, è il cantante di Maneskin. La band è stata vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell' Eurovision song contest nel corso dello stesso anno. Il loro successo è diventato - ormai - internazionale. Si susseguono, infatti, i concerti in tutto il resto del mondo. A questo gruppo molti attribuiscono il merito di aver fatto rivivere il rock dopo anni di buio.