Temptation Island 2024: c'è un sampietrano tra i protagonisti

Amore e tradimento, due parole che nella vita di tutti i giorni non vanno a braccetto. Diverso se si parla di televisione. Lo hanno dimostrato Gaia e Luca, una delle coppie protagoniste della nuova stagione del programma tv Tempation Island, già a partire dalla prima puntata andata in onda ieri, giovedì 27 giugno.

Luca Giglio, in arte Luca Bad, è un rapper dal 2006 e un MC professionista, originario di San Pietro Vernotico ma residente a Riccione. Questa è anche la città di Gaia Vimercati, 24 anni. Sul suo profilo instagram, seguito da oltre 5mila follower, condivide foto della sua vita quotidiana, anche se la sua professione non è nota. L'ultima immagine con il fidanzato risale ai primi giorni del 2023.

La loro relazione dura da un anno e otto mesi, ma è stata messa alla prova dai tre tradimenti di Luca. Nonostante ciò, la ragazza ha scelto di perdonarlo perché lo ama; al contempo ha espresso preoccupazione sul fatto che le azioni di Luca non corrispondono alle sue parole d'amore. Così Gaia ha deciso di partecipare a "Temptation Island" per capire se il compagno è veramente innamorato di lei, nonostante i comportamenti contraddittori. Lui, consapevole delle sue azioni, è d'accordo sulla necessità di partecipare per dimostrarle il suo impegno e migliorare come partner.

"Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo" ha detto Luca. La coppia partecipa al programma con l'obiettivo di rafforzare la loro relazione e risolvere le loro problematiche. I falò del reality diranno qualcosa in più su di loro.

