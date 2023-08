Spopola tra i più giovani, il tiktoker Kiro Ebra ospite a Mesagne

MESAGNE - Conosciutissimo dagli utenti della celebre piattaforma, Kiro Ebra è un influencer a tutti gli effetti. Su tik tok, infatti, può vantare circa 2,8 milioni di follower.

Con i suoi video divertenti riesce ad intrattenere non solo i ragazzi più giovani ed i coetanei, ma anche tanti adulti. Famoso per le sue imitazioni satiriche, tra i ruoli che interpreta con maggior successo spiccano quelli della professoressa, della sua amica, e della madre.

Durante un viaggio in Puglia, ieri ha trascorso una splendida giornata al mare presso una spiaggia del Salento. Oggi (17 agosto) è stato a Mesagne, dove ha incontrato il sindaco Toni Matarrelli. Quest'ultimo lo ha accolto presso il proprio ufficio, per intrattenere insieme una piacevole e stimolante conversazione.

A Mesagne Kiro ha potuto anche apprezzare - facendola notare - la calorosa ospitalità e la genuinità della popolazione locale. Elementi che tipicamente caratterizzano la gente del Sud.

Il tiktoker è nato a Milano il 23 aprile 2004, dunque attualmente ha 19 anni. Presso il capoluogo lombardo ha svolto anche i suoi studi, frequentando il liceo linguistico Claudio Varalli. Sui social ha iniziato a lavorare prestissimo, già nel periodo in cui sedeva sui banchi di scuola.

L'attività di Kiro, iniziata per gioco, si è trasformata in un vero e proprio lavoro in termine di poco tempo. Cosciente di poter influenzare molti giovani collegati alle piattaforme, appare come un ragazzo posato ed equilibrato; sicuramente contraddistinto da una certa indole creativa.