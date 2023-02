“Tira e molla” è il primo singolo del francavillese Moné

FRANCAVILLA FONTANA - “Tira e molla” è il singolo d’esordio di Moné, disponibile su tutti i digital stores dal 17 febbraio.

- 400 g di amore (nonostante tutto c'è sempre);

- 300 g di rimpianti;

- 200 g di tristezza;

- 100 g di orgoglio;

- 100 g di rabbia;

- sale q.b.

Questa è la ricetta di “Tira e molla”, semplice sì, ma non troppo. È una presa di coscienza, una riflessione su una storia d’amore che non è andata a buon fine. In amore vince chi osa, è vero, ma a volte osare non è la scelta migliore. Si entra in un circolo vizioso, in cui, presi da pensieri, paranoie e mille domande, non si sa come comportarsi. Sono “solo le cose belle” fatte insieme, che ritornano sempre a galla e sono proprio quelle che fanno male ma allo stesso tempo bene, al cuore.

“Dimmi perché, non mi parli ma chiedi di me, vedi non sai deciderti, rubami il cuore non lo voglio indietro, sempre se hai posto per me nel tuo ego, non c’è un posto per me, no no non c’è, giochiamo a tira e molla ma hai tu la corda”.

Biografia

Moné, è Antonio Longo classe ’01, un ragazzo pugliese che si è avvicinato alla musica fin da piccolo, quando il suo gioco preferito era cantare insieme al padre. Negli ultimi anni si è avvicinato più attivamente al mondo musicale mettendosi alla prova inizialmente, con il progetto “Atomi”, duo musicale con cui ha rilasciato quattro brani. Successivamente ha deciso di intraprendere la carriera da solista, dando vita ad un nuovo progetto “Moné” di cui Tira e molla è il singolo d’esordio. Il nome Moné, riprende il pittore francese Claude Monet, uno dei maggiori esponenti dell’impressionismo. Così come gli impressionisti rappresentavano la realtà in base a come veniva percepita dal loro occhio nel momento della realizzazione, Monè rappresenta il suo punto di vista, l’impressione su quello che gli si muove intorno.