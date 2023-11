Tra accoglienza ed integrazione: rifugiati dalla Nigeria, Titi e Jamiou si sposano a Mesagne

MESAGNE - L'amore ha tutti i colori del mondo e lo dimostra ancora una volta una storia di accoglienza che è fiorita nella giornata di ieri (29 novembre) a Mesagne. I neosposi Jamiou e Titilokue Lawale si sono uniti in rito civile presso la sede del Palazzo di Città in via Roma. L'officiante, presso il proprio studio, è stato il sindaco Toni Matarrelli.

Rifugiati dalla Nigeria, i due componenti della coppia sono stati accolti alcuni anni fa dal progetto Sai (sistema accoglienza integrazione) di Mesagne. Qui vivono e lavorano da tempo e hanno donato al mondo due splendi figli: una femmina ed un maschio. Questi ultimi, elegantissimi così come i loro genitori, hanno assistito all'emozionante cerimonia.

Il vuoto conseguente alla sofferenza di dover lasciare il proprio Paese di origine è stato - così - almeno in parte colmato dall'accoglienza riservata dalla comunità mesagnese e soprattutto da parte degli operatori che lavorano quotidianamente al progetto suddetto.

La vicenda di Jamiou e Titi dimostra come accoglienza ed inclusione siano possibili. Ovviamente, servirà proseguire ancora svolgendo un lavoro culturale importante, diretto a superare pregiudizi e maldicenze che spesso caratterizzano la società italiana.

Le piccole comunità del Sud possono crescere anche grazie al valore umano delle "nuove" famiglie che qui si stabiliscono, e che contribuiscono in modo sano al benessere collettivo.