Topolino in viaggio sulla Via Appia: il celebre fumetto sostiene la candidatura Unesco

BRINDISI - Ormai da tempo, l'antica Via Appia è candidata a far parte dell'elenco dei patrimoni Unesco. A sostenere tale candidatura, anche Topolino e i suoi amici.

Non a caso, sul numero 3518 dello storico fumetto, pubblicato in data 26 aprile, il celebre personaggio animato compie un viaggio nel tempo e nello spazio firmato da Francesco Artibani e Alessandro Perina, lungo l'arteria che in epoca romana collegava la capitale italiana a Brindisi.

L’episodio intitolato Una traversata pericolosa lo porterà, infatti, in lungo e in largo su un appassionante percorso a cavallo tra la storia e la cultura della nostra terra. Seguiranno altre 4 uscite sul tema.

"l nostro settimanale apre la strada, è proprio il caso di dirlo, alla regina viarum - si legge sul sito topolino.it - una delle più importanti e suggestive vie consolari nel mondo romano".

“La storia nasce da una serie di incroci e incontri, come si convince per un racconto dedicato ad una strada, ma tutto parte dal mio interesse per l’archeologia. L’Appia Antica è un luogo speciale che frequento da sempre, vicinissimo a dove vivo. È una strada che ancora oggi parla a chi la percorre e contiene un’infinità di storie” commenta Artibani.

"Percorrendo l’Appia Antica abbiamo avuto modo di vivere situazioni e luoghi affascinanti con un continuo scambio tra presente e passato - Aggiunge Alessandro Perina - Questi salti temporali hanno richiesto una particolare cura nel rappresentare monumenti e luoghi storici: talvolta erano da raffigurare nel loro stato attuale, mentre in altre situazioni bisognava renderli nello splendore dell’epoca, ridisegnando per esempio il mausoleo di Cecilia Metella come appariva al viaggiatore sull’Appia Antica”.