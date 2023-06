Torre Guaceto, il romanzo "Bellofatto" ispira un'escursione teatrale naturalistica

TORRE GUACETO (CAROVIGNO) - La Riserva naturale dello Stato, nel territorio di Carovigno e Brindisi, invade l’uomo che si trasforma in torre, palude, duna, mare. Nenna nenna, ovvero piano piano, secondo modalità meridionale, la Riserva riporta sulla terra, nei paesi del nostro sud, le buone regole dalla natura e dell’accoglienza, anche reciproca.

In questo quadro si colloca il CircuiTour di Bellofatto, l’escursione teatrale naturalistica che non si è mai fatta. Dopo la positiva edizione urbana svoltasi la scorsa estate nel centro storico di Carovigno e che ha visto nelle tre serate dedicate la partecipazione di numerosi gruppi di turisti, tra residenti e temporanei. Maggiori i secondi, che hanno apprezzato questa nuova modalità di accompagnamento alla conoscenza dei punti d’interesse locali utilizzati per raccontare la contemporaneità, dunque con qualche passo avanti rispetto alla solita storia, ci si sposta nell’area marina di Torre Guaceto per un evento che attraverserà tutta l’estate, a cura di Dabby tour operator.

Il pubblico sarà accompagnato lungo il chilometro di percorso dall’attore Franco Miccoli e dal narratore Vito Carenza autore del copione ispirato dal suo stesso romanzo “Bellofatto”.

Franco Miccoli, già protagonista del CircuiTour carovignese, attore professionista di San Vito Dei Normanni, ha nel suo curriculum svariate partecipazioni a opere cinematografiche e teatrali con ruoli drammatici e da commedia italiana. Sarà interprete questa volta e personificazione della Riserva naturale le cui componenti saranno da lui indossate e raccontate con tematiche fondamentali al turismo, comparto responsabile anche del progresso sociale. Una visita spettacolare che provoca riflessioni su chi siamo e chi potremmo ancora essere.

La data di esordio è quella di venerdì 30 giugno e si replicherà ogni venerdì sino alla fine di settembre. Orario d’inizio 18:30, appuntamento con tutti i partecipanti alle 18:00 al centro visite di Serranova, dove saranno parcheggiate le auto e ci si muoverà con navetta autorizzata presso l’ingresso della Riserva.

Il percorso (della durate di un'ora) è adatto a tutti, adulti e bambini, anche se le tematiche più consone ai primi. Il tracciato non è indicato in caso di disabilità motoria. Si snoda lungo il sentiero che conduce alla torre aragonese che prima di essere raggiunta vedrà delle soste in cinque punti scenici naturali..