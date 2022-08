Tour nel Brindisino per una delle influecer più famose d'Italia

OSTUNI - Ad agosto 2022 cresce il numero dei volti noti che hanno scelto la Puglia, ed in special modo la parte nord del Brindisino, per trascorrere le proprie vacanze. Un elemento in più che denota l'attrattività della regione, capace di creare un sorta di marchio certificato, che per notorietà ha travalicato anche i confini nazionali.

L'ultimo personaggio conosciuto arrivato nella bella regione del sud est è Chiara BIasi, influencer - molto amica della sua omonima Ferragni - che su instagram può contare qualcosa come 3,7 milioni di follower.

Il viaggio in provincia di Brindisi

Biasi è giunta prima a Fasano, come riportato in un post pubblicato qualche giorno fa: dal contenuto postato emergono divertimento, musica e danze serali,. In alcuni scorci sono ben visibili anche i tratti tipici delle caratteristiche case pugliesi, contraddistinte da un bianco limpido. Il luogo geolocalizzato è Cala Maka, lido nei pressi di Torre Canne.

Poi l'influencer si è recata ad Ostuni, forse la meta dell'anno: in alcune clip-video pubblicate, è percepibile il senso la pace che contraddistingue la zona, con il contorno di un paesaggio splendido, lontano dal frastuono della città.

Chi è Chiara Biasi

Chiara Biasi è una delle blogger e influencer più famose d'Italia. Nata a Pordenone, si trasferisce presto a Milano. Qui conosce Chiara Ferragni che le consiglia di aprire un blog di moda e lifestyle che, nel giro di pochi anni, diventerà seguitissimo dalle ragazze di tutta Italia.

Biasi è famosa anche per le sue love story con personaggi più o meno famosi, come l’ex calciatore e tronista Oscar Branzani, il modello Adrian Cardoso e il calciatore Simone Zaza.

Ma non solo: è nota per aver creato un marchio di abbigliamento da spiaggia chiamato Matinée, seguito a sua volta da 100.000 follower su instagram.