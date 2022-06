"Ballo anche se arriva il temporale", ecco il nuovo singolo dei Boomdabash

MESAGNE - "E maledetta l'estate, col suono delle sirene, delle cicale. Tropicana, danza dolce amara, ballo anche se arriva il temporale. E mi piace". E' questo il ritornello cantato da Annalisa Scarrone nel nuovo singolo dei Boomdabash, uscito in data odierna, proprio in collaborazione con la cantante ligure.

Un testo che si può leggere come l'invito a godersi al massimo la bella stagione, a danzare pensando alle cose belle oltrepassando quella pioggia che simboleggia metaforicamente le intemperie della vita.

Ecco il video pubblicato dalla band su you tube:

"La senti l'aria? La gente brava sbaglia la strada. Gira il mondo quando ti muovi tu. Suonano i tamburi della tv. - Canta Paya, che prosegue - Beddra guarda che questa giungla scura fa paura solo se guardi giù. Ancora questo il nostro momento, un giorno come questo non ritorna più. Quando mi sveglio in mezzo al cemento con te il cielo sembra più blu".

Un'analito d'amore, come spesso accade nei pezzi dei Boomdabash, ormai pronti ad incassare l'ennesimo successo estivo e preparati ad affrontare una stagione ricca di eventi ed iniziative. Quello che ci voleva, e che i loro fan in particolare aspettavano, per ripartire dopo un lungo periodo contrassegnato prima dalla pandemia ed ora dalla terribile guerra dell'Est Europa. Una fase che tante conseguenza economiche comporta per l'Italia intera, oltre a quelle drammatiche che putroppo si vedono quotidianamente in televisione.

I Boomdabash, dunque, si riaffermano come "i portatori salentini del buon umore" in un mondo in crisi di identità.