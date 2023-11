"Tuffo di Capodanno 2024": ecco le novità per la prossima edizione

BRINDISI - Un elicottero della Asd Volare nel Salento sorvolerà la conca nel pieno svolgimento dell’evento con a bordo macchina fotografica e telecamera pronte a catturare le suggestive immagini dei momenti più significativi.

È questa una delle tre importanti novità della quattordicesima edizione del “Tuffo di Capodanno” di Brindisi, completate dalla presentazione della maglia ufficiale i cui colori sono il rosso, tinta scelta dagli organizzatori per associarsi e dare un segno tangibile alla lotta contro il deprecabile fenomeno della violenza sulle donne, e il bianco che completa la coppia di colori che caratterizzano il Cisom (Corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta) di Brindisi, a cui la raccolta fondi di questa edizione è dedicata. Ultima ma non meno importante novità quella che è stata ribattezzata l’“Asta della Barba”: una idea lanciata da Vincenzo di Francavilla Fontana e Andrea di Villa Castelli, due tuffatori che dopo la prima esperienza provata lo scorso anno, hanno pensato di mettere all’asta il taglio della propria barba per raccogliere ulteriori fondi per la beneficenza. Il migliore offerente, insomma, potrà tagliare loro la barba in occasione dell’evento nel giorno di Capodanno 2024. I dettagli dell’Asta potranno essere visionati sulla pagina facebook del Tuffo di Capodanno Brindisi.

L’iniziativa senza scopo di lucro da sempre legata alla solidarietà, la cui organizzazione è firmata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso ormai da oltre dieci anni, rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina ed è stata presentata nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre 2023 presso la sala giunta del Comune di Brindisi, nel corso di una conferenza stampa moderata dal giornalista Nico Lorusso alla presenza istituzionale dell’Assessore allo Sport Lidia Penta, dell’assessore al marketing territoriale Luciano Loiacono, dell’Assessore all’Impiantistica Sportiva e Lavori Pubblici Gianluca Quarta e la partecipazione di Mino Allegrini titolare del Main Sponsor DealGroup Brindisi, di Domenico Pettinau Capogruppo Cisom, di Giovanni Abbracciavento di Decathlon Brindisi di Diego Provinzano presidente dell’associazione “Volare in Salento” e di Cristina Cavallo giornalista della redazione sportiva di Antenna Sud, media partner per il sesto anno consecutivo che trasmetterà la manifestazione in diretta Tv.