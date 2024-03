"Tutta un'altra storia": è uscito il nuovo video musicale dei Boomdabash

MESAGNE - È uscito nel primo pomeriggio di oggi (29 marzo) il video-clip musicale del nuovo brano dei Boomdabash, intitolato "Tutta un'altra storia" e prodotto dall'etichetta Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy).

Nelle immagini, la melodia accompagna i ricordi di un anziano signore che ha perso l'amore della sua vita. Ogni oggetto trovato a casa riporta alla sua mente gli attimi meravigliosi, anche i più semplici, vissuti insieme alla persona cara.

La sedia sulla quale lei si sedeva per essere fotografata ora è vuota. Nel cuore e nella mente rimane la felicità del passato, ma davanti agli occhi si prospetta la tristezza del presente. Con questo nuovo pezzo, i Boomdabash dimostrano la capacità di alternare le produzioni passando da quelle ritmate ed "estive" ai brani più sentimentali.

Il video

Boomdabash: breve biografia della band

I Boomdabash sono un gruppo musicale italiano, di origine salentina, nato tra le province di Brindisi e Lecce. Due componenti, Biggie Bash e Blazon sono originari di Mesagne (Br), Payà di Trepuzzi, mentre Mr. Ketra è di Vasto (Ch).

Il gruppo si è creato come sound system nel 2002 e poi si è evoluto. Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli Mtv Days.

Il gruppo ha vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di RTL 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso.

