Tra sonorità pop e rilassanti, "L'ultima ora" è il nuovo singolo dell'artista Med Blase

MESAGNE - "L'ultima ora" è il nuovo singolo musicale di Mattia Demitri, in arte Med Blase. Il giovane artista è nato a San Pietro Vernotico il 6 Giugno del 2000.

Ha iniziato ad appassionarsi alla musica in tenera età, intraprendendo nel 2010 i suoi primi studi in ambito musicale: prima con la chitarra e poi con gli strumenti a fiato.

Nel 2014, dopo 3 anni di attività, abbandona la banda giovanile della sua città - Mesagne - e gli strumenti musicali per concentrarsi su un'altra grande passione: la produzione video. Con i suoi lavori, riscontra un discreto successo nel territorio pugliese.

Nel giro di soli due anni, l'avvicinamento a diversi artisti - emergenti e non - ed una forte delusione d'amore faranno riaffiorare il suo spirito da artista musicale. La musica torna, così, ad essere nuovamente un aspetto fondamentale nella vita dell'artista, tanto da decidere di iniziare una carriera da solista: prima nel suo territorio e poi ampliando il progetto. Nel 2019, infatti, Med Blase si trasferisce nella città metropolitana di Bologna.

"L'ultima ora", il nuovo singolo

Con un breve video nelle sue storie instagram, lo scorso 22 marzo Mattia ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo. "L'ultima ora" sarà disponibile per il 7 aprile.

Con una produzione di heydium, producer francese, con cui aveva già collaborato in passato per la strumentale del singolo "Stronza", nel testo l'artista risulta tormentato da quella sofferenza che da tempo ormai lo accompagna in gran parte dei suoi brani.

Con delle sonorità pop e rilassanti riesce a trasmettere la sua tristezza nel sentirsi abbandonato e la voglia di vivere almeno un ultimo momento con la persona da lui amata prima di lasciare che il tempo faccia il suo corso.

La musica di Med Blase è disponibile in rete sul suo sito internet.