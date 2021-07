L’ultimo giorno del toro: il regista Alessandro Zizzo sbarca su Amazon Prime Italia

È da qualche giorno disponibile su Amazon Prime Italia l’ultimo lungometraggio di Alessandro Zizzo con Michele Morrone e Gloria Radulescu. Il film era uscito nelle sale lo scorso ottobre, ma ha avuto purtroppo un percorso breve nei cinema a causa della pandemia. Ora però la pellicola di Zizzo è visibile in Italia, negli Stati Uniti e in Inghilterra su Amazon Prime.

“L’ultimo giorno del toro” ha come protagonista un letterato (Michele Morrone) e fa quindi dei riferimenti al pessimismo leopardiano, al riutilizzo del congiuntivo auspicato da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota nel loro libro “Viva il congiuntivo” e ancora alla storia medioevale e a Federico Barbarossa in particolar modo.

Il personaggio di Valerio è tendenzialmente un “buono”, subisce gli eventi e le persone che gli parlano addosso, si rifugia nei suoi libri, nei suoi silenzi, nel “non detto” e in quelle poche parole pronunciate a bassa voce. È timido e impacciato e tende a nascondersi, è uno che la vita la vive a testa bassa, mai a testa alta, un uomo d’acquario appunto, da ampolla, sicuramente non un “pesce di mare”.

“L’ultimo giorno del toro” è una commedia sul male di vivere, sulla paura di affrontare la vita a viso aperto, sull’incomunicabilità, sui silenzi ingoiati dalle troppe parole di un’epoca forse un po’ troppo piena di significanti privi di significato. Una commedia sulla voglia di fuggire, che spesso ci immobilizza sul divano, perché fuggire è sì un’esigenza, una necessità, ma se il mondo fuori non ha bisogno di noi, dov’è che andiamo?

Una commedia divertente e amara, sconvolgente e ferma, movimentata e piatta, con un finale fiabesco: il pesce rosso, il pesce blu e il toro.” Protagonista del film è Michele Morrone, al suo fianco la bellissima e bravissima Gloria Radulescu, una delle protagoniste della fiction RAI: “il paradiso delle signore”, Lidia Cocciolo e il grande David Riondino.

Nel cast anche Andrea Simonetti, Debora Muscoso, Simone Pulcini, Andrea Batti, Luigi Patti, Maria Sofia Palmieri, Gloria Sobrito, Stefania Delia Carnevali, Angelo Argentina, Ermenegildo Marciante, Giulio Urbano, Maristella Tamborrino, Mario Blasi, Simona Greco e Tommaso Lippolis.

Il film è stato prodotto dalla Coralia Produzioni di Rosario Altavilla e Maddalena Franco e da Monica Picedi Benettini Sarti, in collaborazione con la Divella spa; il film è stato distribuito nelle sale da Gregorio Mariggiò per Cinemetic e su Amazon Prime dalla “Lamantino Brothers”. Da Valerio Pavazzini, in quarantena da una vita, tutti potremmo imparare l’”arte dello stare in casa”.

Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=F1C2xRpuqs8