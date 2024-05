Un insolito "pedone" per strada: pavone passeggia vicino alle strisce pedonali

BRINDISI - Un pavone attraversa la strada, vicino alle strisce pedonali, nell'incredulità dei passanti. Questa è l'insolita scena documentata con un video tiktok ed a cui hanno assistito alcuni brindisini a bordo di un'auto. A pubblicare la clip una giovane utente della rete, lo scorso 22 aprile, ma le immagini sono diventate virali soprattutto nelle ultime ore.

L'auto attraversa viale Caravaggio, al rione Sant'Elia. L'incontro è di quelli che non ci si può aspettare per nulla. Al massimo capita di vedere per strada un cagnolino randagio o qualche micio, ma non un pavone. E per questo i passanti decidono di immortalare quel momento avviando la registrazione dallo smartphone.

Una scelta azzeccata visto che il video finora può contare su più di 150mila visualizzazioni e ben oltre gli 11mila mi piace. Del resto l'eccezionalità del momento, per quanto intriso di semplicità, non può che attirare l'attenzione degli utenti della rete, brindisini e non solo.

Tra questi c'è chi ironizza sul fatto che il simpatico animale attraversi la strada in prossimità delle strisce pedonali, in modo più elegante e responsabile di molte persone. I romani, invece, confrontano il pavone brindisino con i cinghiali che ormai notoriamente passeggiano per le vie della Capitale. Altre persone raccontano esperienze analoghe vissute in diverse zone della Puglia. E poi si leggono commenti di chi cerca di ipotizzarne la provenienza ed addirittura il percorso. La maggior parte della gente, però, ha tenuto ad esprimere il proprio stupore per la visione di un animale così bello nelle sue movenze.

