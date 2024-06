Un omaggio ad Al Bano nella sua tenuta: esce il video del cantante Fernando Parisi

CELLINO SAN MARCO - Fernando Parisi, cantante originario di Ostuni, vuol far parlare di sé in tutta la Puglia grazie alla reinterpretazione dei grandi successi degli anni '60 agli anni '80. E ora, ha realizzato un video-clip, visibile su youtube, in cui ha omaggiato Al Bano Carrisi, proponendo il brano "È la mia vita".

La location scelta per le riprese è stata proprio la tenuta di Al Bano, situata nel luogo in cui il celebre cantante di Cellino San Marco ha trascorso la sua intera vita. Da qui, Al Bano è partito, facendosi conoscere in tutta Italia ed anche all'estero. La tenuta è diventata la "base di atterraggio" dopo ogni concerto. In quel luogo ha vissuto con i suoi figli, sua mamma Iolanda Ottino, don Carmelo, Romina Power e Loredana Lecciso.

Il video clip di Fernando Parisi è dedicato alla madre Annamaria, che purtroppo è scomparsa il 25 giugno 2020. "Lei era una donna straordinaria che condivideva con me la passione per la musica, e ha sempre creduto nel mio potenziale artistico" racconta Fernando.

Quest'utlimo ha anticipato l'organizzazione di un concerto ad Ostuni, sua città natale, che si terrà il prossimo 20 luglio nella villa comunale. Sarà un evento che farà rivivere i mitici anni d'oro della musica italiana. Ad accompagnare Ferando ci sarà un'apposita band, mentre è prevista la presenza di ospiti speciali non ancora annunciati.

