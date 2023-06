Una giornata sul litorale Sud, i presenti riconoscono l'attore Claudio Santamaria

LIDO CERANO (S. PIETRO V.CO) - Alcune foto con i fan e poi con lo staff del C - Beach di Cerano. Cladio Santamaria è stato il protagonista assoluto della giornata di ieri (17 giugno) sulla litoranea Sud brindisina, in località Lido Cerano, marina di San Pietro Vernotico.

Interprete di ruoli importanti nel panorama del cinema italiano, l'artista romano (48 anni) ha ricambiato calorosamente l'affetto dei presenti: sia dei fan che lo seguono in ogni performance, che dei semplici passanti che lo hanno riconosciuto e voluto salutare. Molte persone sono state incuriosite dalla sua inattesa presenza.

Non capita tutti i giorni, infatti, di incontrare e poter scambiare qualche battuta con un personaggio che - indubbiamente - ha scritto parte della storia recente del cinema italiano.

Il suo esordio sul grande schermo è giunto nel 1997, con Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni. Il successo con il grande pubblico, però, è arrivato con l'interpretazione de Il Dandi nella fortunatissima serie Romanzo Criminale (dal 2008 al 2010). Poi, alla terza candidatura, nel 2016 si è aggiudicato il David di Donatello come miglior attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot diretto da Gabriele Mainetti. Con quest'ultimo regista, nel 2021, ha preso parte al progetto Freaks Out, molto apprezzato dalla critica.

Oltreché nelle vesti di attore, Santamaria può vantare un'importante carriera anche come doppiatore: su tutti, spicca il suo lavoro in Super Mario Bros, Il film uscito quest'anno.

Al momento, non si sa se la sua presenza nel Brindisino sia stata una semplice visita, o se sia riconducibile a qualche altra motivazione, magari legata ad ambiti lavorativi. In ogni caso, l'attore ha regato un ricordo indimenticabile ai presenti.