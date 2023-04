Uova di Pasqua donate ai pazienti degli ospedali brindisini, l'iniziativa di Soavegel

FRANCAVILLA FONTANA - Oggi, giovedì 6 aprile, è partita dall’ospedale Dario Camberlingo la distribuzione ai degenti delle uova di Pasqua donate da Soavegel. L’amministratore delegato dell'azienda, Domenico Bianco, si è recato presso la struttura ospedaliera dove ha incontrato il dottor Antonio Montanile, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Francavilla Fontana.

“Questa donazione per noi vuol dire tanto - dichiara Montanile - perché il connubio tra la struttura sanità e il territorio è indispensabile per proseguire insieme un percorso. I pazienti con questo piccolo gesto si sentono un po’ più attenzionati. Dobbiamo ricordare di esserci nei momenti di debolezza. E se sono vicine anche le aziende, i cittadini, i volontari è un vantaggio per tutti”.

Anche i degenti dell’ospedale Antonio Perrino e dell’ospedale di Ostuni hanno ricevuto le uova di Pasqua da Soavegel, con la collaborazione del personale medico e dei dipendenti dell’azienda brindisina.

“Doniamo uova ai pazienti ricoverati negli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni per essere vicini a persone meno fortunate di noi in questo momento di festività pasquale” - sostiene l’amministratore Domenico Bianco - “con la speranza che questo piccolo gesto per loro possa rappresentare un simbolo di resurrezione.”

In questo periodo di festa, Soavegel e Soave hanno confermato il loro sostegno nei confronti del territorio, dedicandosi alla donazione di uova di Pasqua a bambini, pazienti ricoverati negli ospedali, donatori Avis e tifosi del Basket Brindisi.