Vacanza in provincia di Brindisi per Luca Argentero

SAVELLETRI (FASANO) - L'attore Luca Argentero è in provincia di Brindisi per trascorrere le proprie vacanze estive. A testimoniare ciò, sono stati alcuni scatti pubblicati nella giornata di ieri (23 agosto) - dallo stesso personaggio - sul proprio account intastram.

"Bellezza, bellezza, bellezza e ancora bellezza..." scrive su un post, tale da riportare diversi scatti che immortalano il territorio nord della provincia.

Da quanto emerso, Argentero è ospite di Masseria Torre Maizza e Rocco Forte Hotel presso Contrada Coccaro a Savelletri. In basso una delle immagini pubblicate dall'attore: in lontananza si intravedono la compagna Cristina e la figlia Nina Speranza.

Chi è Luca argentero: biografia

Luca Argentero (Torino, 12 aprile 1978) è un attore e conduttore televisivo italiano. Nel 2004 si è laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino. Raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, suscitando scalpore per un controverso rapporto con Marianella Bargilli. Si classifica al terzo posto con il 9% dei voti: al casting era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti. Dopo questa esperienza, colleziona una serie di ospitate televisive, posa per un calendario sexy del mensile Max e lavora come modello. Da quel momento in poi inizierà la sua scalata nel mondo cinematografico: diventerà un attore riconosciuto interpretando molti ruoli accanto a personalità noto nel settore. Su tutte, si registra la sua performance in "Mangia prega ama" al fianco della star hoolywoodiana Julia Roberts.