Vacanze in Puglia: Federica Panicucci sceglie due tappe nel Brindisino

OSTUNI - La nota conduttrice Federica Panicucci, in queste ore, ha visitato una parte della regione Puglia. La scelta è ricaduta su alcune tappe a cavallo tra le due province di Bari e Brindisi: Monopoli, Alberobello, Savelletri (Fasano) e Ostuni.

E così, dopo aver potuto ammirare i caratteristici trulli della Valle d'itria, è giunta in provincia di Brindisi.

Accompagnata dal suo fidanzato, Marco Bacini, è prima entrata in contatto con lo spendido Mare Adriatico pugliese: "Buongiorno, passeggiata sul mare. - Affermava ieri, in una stories su instagram - Passeggiata così, ma è davvero bello. Non c'è in giro anima viva. Devo dire che c'è un bel vento, ma si sta bene e non fa tanto freddo. - Conclude - Il mare d'inverno è stupendo". Un racconto che - con ogni probabilità - si riferisce alla località di Savelletri.

Una foto postata nelle instagram stories, testimonia anche la sua presenza ad Ostuni, la Città Bianca.

"Il mio meraviglioso weekend in Puglia" scrive la conduttrice in un post sui social. Tante le reazioni di apprezzamento da parte dei suoi follower. C'è chi le dice: "Troppo bella la Puglia, come te"; e poi ancora: "Belli e sorridenti, nel posto giusto". "Sei bellissima Federica, come sempre. Sono felice che tu sia nelle mie zone. - Scrive una sua follower - Viva la Puglia".

Federica Panicucci, alcune info

Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex showgirl italiana.

Dopo un debutto in televisione a Portobello, si è divisa inizialmente tra Rai e Fininvest partecipando ad altre trasmissioni televisive in ruoli minori. Ha raggiunto il successo negli anni novanta, conducendo diverse trasmissioni di Italia 1, rete della quale diventa un volto simbolo, tra cui diverse edizioni del Festivalbar. Dopo un periodo trascorso su Rai 2 alla conduzione di alcuni programmi dedicati ai sentimenti, è tornata in Mediaset nel 2006 conducendo con successo la prima edizione de La pupa e il secchione. Dal 7 settembre 2009 al 10 dicembre 2021 conduce dal lunedì al venerdì Mattino Cinque, in onda su Canale 5. Dal 13 dicembre 2021 il programma è stato sostituito dallo spin-off Mattino Cinque News e dal 10 gennaio 2022 Federica Panicucci affianca Francesco Vecchi.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come conduttrice radiofonica, restando legata per diversi anni a Radio Deejay, dove ha condotto Dear Deejay, trasmissione della domenica mattina. Successivamente ha lavorato anche per R101.