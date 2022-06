Vacanze dopo il matrimonio, Manuel Locatelli pernotta nel Brindisino

SAVELLETRI - Reduce dal recente matrimonio organizzato sui colli fiorentini, il giocatore della Juventus e della Nazionale Manuel Locatelli ha raggiunto la Puglia per trascorrere una dolce luna di miele.

Ad accompagnalo, ovviamente, la nuova compagna di vita: la giovanissima Thessa Lacovich.

Il luogo della pausa estiva è Borgo Egnazia nei pressi di Fasano, in provincia di Brindisi; meta di molte personalità note - anche internazionali - che decidono di passare un periodo nella splendido clima della regione: ponte tra la parte nord e quella salentina del tacco d'Italia.

Chi è Locatelli

Centrocampista, prima del Milan ed ora della Juventus, tra i protagonisti della Nazionale Italiana campione d'Europa lo scorso anno. Oltre ad aver offerto delle ottime prestazioni, ha realizzato due reti contro la Svizzera nella seconda gara del torneo continentale. Il suo matrimonio ha visto la presenza di altri sportivi amici del giocatore: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mattia Perin, Davide Calabria e Patrick Cutrone.

Le vacanze in provincia di Brindisi

A testimoniare la permanenza di Locatelli nella bella regione del sud est, sono stati alcuni scatti pubblicati sui social: il primo, nella foto in evidenza, condiviso dallo stesso calciatore sul proprio profilo instagram; un altro (in alto) dalla moglie sul medesimo social con tanto di citazione culinaria riferita al marito, intento nell'indossare un grembiule: "Carico perle orecchiette". Ovviamente il richiamo scherzoso è quello al cibo locale, che rappresenta un viaggio nella cultura e nella tradizione del posto.

Nella giornata di ieri il calciatore ha iniziato le sue vacanze pugliesi recondaosi con la moglie in provincia di Bari, ad Alberobello. Qui ha potuto ammirare i rinomati trulli locali, contraddistinti dal tipico colore bianco.

Tra l'altro, prima di tornare a Borgo Egnazia, i due si sono concessi qualche giro in bicicletta per le campagne e gli ulivi, per poi tuffersi nel mare della costa più vicina.