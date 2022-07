Vacanze in Puglia, l'attore Claudio Santamaria ammaliato dagli ulivi locali

FASANO - Ad alimentare la lista dei tanti volti noti del panorama nazionale ad essere arrivati in Puglia per le vacanze, c'è stato anche l'attore Claudio Santamaria. Quest'ultimo, nel corso dei giorni precedenti, è giunto nella bella regione del sud est insieme alla moglie, la giornalista Francesca Barra e alla figlia Laura.

La famiglia, che inizialmente si era recata nel Barese, è scesa nella provincia di Brindisi - principalmente - per prendere parte all'evento tenutosi presso Masseria San Giovanni, dove - come raccontato in un altro articolo - si è tenuta la presentazione del libro di Mara Venier.

Sul posto c'era anche un grande amico della coppia, il conduttore televisivo e giornalista Alberto Matano, ribattezzato "zio" della piccola Laura.

Sui social

"Siamo all'interno di un meraviglioso ulivo" dice l'attore in un post pubblicato recentemente sul proprio profilo instagram - seguito da 312mila follower - in cui si riprende nell'atto di entrare letteralmente dentro ad un albero maestoso, di quelli del Nord Brindisino sopravvissuti alla xylella. Così facendo manifesta pubblicamente la sua presenza in Puglia, confermando l'ambientazione nelle instagram stories condivise successivamente.

"La fortuna di avere un amico come te. Zio" scrive - invece - la moglie Francesca, riferendosi al conduttore Alberto Matano, che era sul posto per intervistare la collega Mara Venier. Uno scatto (sopra) immortala i tre adulti e la bambina.

Chi è Claudio Santamaria

Attore romano classe '74, è reduce dall'ultimo successo cinematografico intitolato Freaks Out di Gabriele Mainetti. Regista, quest'ultimo, con cui ha collaborato anche in "Lo chiamavano Jeeg Robot", pellicola per la quale - nel 2016 - ha conquistato un David di Donatello come Miglior attore protagonista.