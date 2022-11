Vacanze pugliesi, il dolce ricordo che avvolge i vip della televisione

OSTUNI - Nella giornata di ieri (20 novembre), l'attore Michelangelo Tommaso ha postato sui social una sua foto scattata presso la Città Bianca. L'autrice dell'immagine, che risale a quest'estate - periodo in cui l'attore si trovava in Puglia per le vacanze - è l'agente Samanta Picchetti

Tommaso è noto al pubblico italiano poiché da molti anni prende parte alla seguitissima soap opera Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su RaiTre.

Il post

"Stavo pensando, ma quanto durerà quest'influenza? - Scrive l'attore su instagram - Ormai è con me da cinque giorni, potrebbe anche andarsene via no? Intanto uso un bel ricordo di quest'estate nella bella Puglia" conclude.

Il messaggio, dunque, lascia intendere che - al fine di trovare un leggero sollievo dall'influenza - Michelangelo Tommasio si sia consolato con il solo (ma splendido) ricordo delle vacanze ostunesi.

La sua biografia (in breve)

Michelangelo Tommaso è nato a Roma il 27 giugno 1980. Figlio del musicista Vito, ha frequentato un corso di recitazione con Simona Corradi e un laboratorio teatrale con Sean Patrick Lovett. Il debutta arriva prima a teatro con Lisistrata di Aristofane, e poi sul piccolo schermo con la serie tv in onda su Rai 2, Compagni di scuola (2001).

Nel 2002 è entrato nel cast della soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3, dove interpreta (ancora adesso) il ruolo di Filippo Sartori. Nello stesso anno ha ottenuto dei piccoli ruoli nei film Due gemelle a Roma, regia di Steve Purcell, al fianco delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, e Gangs of New York, regia di Martin Scorsese.

Nel 2006 appare in una puntata della serie di Canale 5, R.I.S. 2 - Delitti imperfetti. L'anno successivo ritorna sul grande schermo con il film Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, dove interpreta il bisessuale Paolo. Inoltre compare su Rai 2 come guest star, con il ruolo del "tronista" Giampiero, nella sit-com 7 vite.

Nel 2008 appare su Rai 1 con il film tv Le ali, regia di Andrea Porporati. Il 14 novembre dello stesso anno ritorna su Rai 3 per interpretare nuovamente - dopo un'interruzione di circa un anno - il ruolo di Filippo Sartori in Un posto al sole. Qui conosce Samanta Piccinetti, sua attuale moglie, che interpreta nella soap il ruolo di Arianna.