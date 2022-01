Il valore di un abbraccio, tra il desiderio di stringere qualcuno che si ama o che non c’è più

BRINDISI - Oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio, un gesto semplice e alle volte scontato che manifesta un sentimento unico tra due o più persone.

Non è solo un cenno d’intesa, abbracciare qualcuno a cui si tiene è un sentimento che forse solo la storia dell’arte è riuscito ad emulare in modo così emozionante in termini pratici. Si pensi a Klimt e ai suoi amanti stretti sotto ad un cielo dorato. Chiudendo gli occhi, ad ognuno può tornare in mente di aver vissuto anche solo un frammento di ricordo simile a questo.

Per apprezzare il senso del gesto, però, non c’è bisogno di riferimenti aulici. Perché l’abbraccio è di tutti, è popolare; parte da dentro e si manifesta dall’unione dei corpi e delle anime, con i petti che diventano un tutt’uno e le braccia intorno al corpo.

L’abbraccio è semplicemente quello tra due persone che si amano, tra due cari amici; l’abbraccio è per un nonno che non si vorrebbe mai lasciare andare, è l’espressione dell’amore incondizionato per un figlio o per un nipote.

Poi ci sono gli abbracci desiderati, quelli che si vorrebbero conservare per chi non c’è più e che si farebbe di tutto per riavere con sé. Questi sono come fotografie impresse nella mente, che spesso ritornano in sogno.

Quando, invece, una persona a cui teniamo si trova a chilometri di distanza non si può far a meno di pensare al momento in cui la si potrà stringere. E allora nasce il desiderio, perché molte volte solo quando non si ha più qualcuno vicino è facile capire l’importanza di un rapporto.

Il minimo comune denominatore tra tutti i tipi di abbracci è il calore che intercorre tra le persone. Perché l’abbraccio è un pezzo di intimità che si dona agli altri, e quando lo si ottiene è come se Klimt avesse dipinto ognuno di noi, con il cielo dorato.