"Via Appia, regina viarum": il documentario è andato in onda su RaiStoria

BRINDISI - Nella serata di ieri (17 gennaio) su RaiStoria è andata in onda la puntata di Via Appia regina viarum, documentario che ha accompagnato i telespettatori alla scoperta della più antica via pubblica del nostro Paese, "la regina delle vie".

La puntata, mandata in onda nella versione ridotta, è attuamente visibile su RaiPlay. Il prossimo 30 gennaio sarà trasmessa nuovamente in formato integrale.

"L'Appia possiamo considerarla come l'inizio di un'avventura, oppure un sogno di conquista. O ancora, un capitolo importante per la storia del paesaggio italiano." sostiene l'archeologa Giuliana Tocco, intervistata dalle telecamere nazionali.

"Il percorso si è evoluto a tappe - afferma Giuseppe Ceraudo, docente di topografia antica - congiungendo Roma prima a Capua, poi a Benevento e Venosa. Successivamente a Taranto, ed infine a Brindisi. - Continua - C'è tutta l'ingegneria romana all'interno di questo progetto grandioso".

A volerne la costruzione, nel 312 a.C., fu Appio Claudio Cieco, da cui prende il nome. "Un personaggio importantissimo nella storia della Repubblica Romana - racconta il professore di tofografia antica, Lorenzo Quilici - Lui aveva il compito di instaurare le nuove opere. E così, dopo l'acquedotto Appio di Roma, ideò la celebre via".

Il racconto elaborato da RaiStoria ha tracciato l'intero percorso sia dell'Appia Claudia che della sua variante Traiana: la prima prevedeva il passaggio da Taranto; la seconda, invece, era caratterizzata da uno snodo all'altezza di Benevento, che aveva l'intento di raggiungere i porti pugliesi dell'Adriatico. Punto cruciale era, chiaramente, la città di Brindisi.

Nelle immagini proposte, alcune attenzioni sono state riservate anche ad Egnazia, altro scalo importante oltreché destinazione tra le più ambite nelle epoche successive.