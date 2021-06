“La via Francigena da Torre Canne a Torre Santa Sabina", al via il concorso fotografico nazionale

La candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso il seguente indirizzo mail: appiatraianafrancigena@gmail.com non oltre il 31 agosto 2021

OSTUNI - Fotografare le bellezze del tratto di territorio compreso tra Torre Canne e Torre Santa Sabina, da terra e dal mare. E' il tema della prima edizione del concorso fotografico nazionale, lanciato dall'associazione Appia Traiana Francigena di Ostuni, con il patrocinio della provincia di Brindisi e del Comune di Ostuni, aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Le fotografie dovranno raffigurare in modo chiaro il luogo a cui è riferita la foto stessa, con le modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune. La candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso il seguente indirizzo mail: appiatraianafrancigena@gmail.com non oltre il 31 agosto 2021. Farà fede la data di caricamento della foto. Ogni partecipante può candidare soltanto due (2) fotografie, pena l’esclusione dal concorso.

Ai vincitori, selezionati da una giuria di esperti in materia paesaggistica, storico-artistica, geografico-ambientale, scientifica, sociologica, mediatica e fotografica, sarà consegnata una targa con il patrocinio del Comune di Ostuni e assegnati i seguenti premi: al primo classificato, due pernottamenti e prima colazione presso una struttura ricettiva ubicata lungo la via Francigena del Sud; al secondo classificato, un pernottamento e prima colazione presso una struttura ricettiva ubicata lungo la via Francigena del Sud; al terzo classificato, una cena per due nel territorio di Ostuni. La cerimonia di premiazione si svolgerà ad Ostuni domenica 12 settembre 2021 presso il Muso civico di Ostuni.

Regolamento

Requisiti di Partecipazione

- Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia;

- il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di uno scorcio del tratto di territorio compreso tra Torre Canne e Torre Santa Sabina, da terra e dal mare;

- con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità;

- la fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale o locale;

- la fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti in materia di privacy e di diritto d'autore;

- in ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia.

Modalità di partecipazione

- La partecipazione è del tutto gratuita. Viene richiesto un contributo di euro 10 euro per coprire le spese di pubblicazione dei lavori ( da accreditare a mezzo bonifico bancario su IBAN DE15512308004613150018 )

- la candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso il seguente indirizzo mail:appiatraianafrancigena@gmail.coma partire dal 1 giugno 2021 e non oltre il 31 agosto 2021. Farà fede la data di caricamento della foto.

- ogni partecipante può candidare soltanto due (2) fotografie, pena l’esclusione dal concorso;

- la fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra fotografia in sostituzione di quella inviata;

- per poter candidare la propria fotografia occorre accedere alla pagina facebook Associazione Appia Traiana Francigena Onlu, scaricare la scheda di registrazione con i dati anagrafici (Cognome, nome, luogo e data di nascita, mail ordinaria e recapito telefonico);

- ogni presa fotografica dovrà essere accompagnata da una didascalia che riporta: il toponimo, le coordinate georeferenziate della rirpesafotogarfica; breve descrizione dell'oggetto fotografato);

L’organizzazione declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle linee di comunicazione, che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.