Un viaggio nel tempo alla scoperta della Via Appia, Topolino arriva nel porto di Brindisi

BRINDISI - Un viaggio iniziato lo scorso 26 aprile (con il numero 3518 del settimanale) e che proseguirà ancora con il nuovo fumetto in uscita domani, 30 agosto.

Quest'ultimo (il numero 3536) proporrà un nuovo episodio del racconto intitolato "Topolino e la via della storia". Sostanzialmente, si tratta di un omaggio che il celebre Topolino sta riservando - puntata dopo puntata - alla “Regina viarum”, una delle più importanti e suggestive vie consolari nel mondo romano, che collegava l'attuale capitale italiana a Brindisi.

Questa volta, però, Topolino e i suoi compagni raggiungeranno la tappa finale del percorso, ovvero il porto di Brindisi, luogo terminale dell'antica arteria stradale romana.

Il racconto è frutto di una collaborazione avviata tra il Ministero della Cultura e la storica casa editrice Panini. Non è un caso che l'iniziativa sia avvenuta quest'anno, proprio in concomitanza con la candidatura della Via Appia a patrimonio mondiale Unesco.

Proprio da tale candidatura, con l'intento di promuovere la città puntando su bellezza e creatività, è nato il festival Brindisi: Appia Vino Mare, che tra gli appuntamenti ha ospitato un approfondimento sul tema con lo sceneggiatore di Topolino, Francesco Artibani.

L'avventura lungo la Via Appia

Articolata in cinque puntate totali, la vicenda ruota attorno ad un importante convegno storico che sta per tenersi a Topolinia. Il tema? La Via Appia. Topolino è impegnato e così, zaino in spalla, Pippo e il professor Zapotec , altri due storici personaggi del mondo Disney, svolgono un viaggio nel tempo con l'obiettivo di ritrovare una città scomparsa citata dal poeta Orazio in un testo misconosciuto. Ovviamente, per farlo, utilizzano un'immancabile macchina del tempo ed una mappa che hanno rinvenuto nel presente. Da lì in poi seguiranno una serie di avventure avvincenti e di colpi di scena. Per sapere come andrà a finire, non resta che leggere l'uscita del 30 agosto.