Vialli campione vero, nel ricordo di chi l'ha conosciuto

BRINDISI - La scomparsa di Gianluca Vialli ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. Del resto, le vicende dell'ex calciatore di Sampdoria, Juventus e Chelsea, in tempi recenti hanno interessato tutti gli italiani.

Quell'abbraccio scambiato con il ct della Nazionale Roberto Mancini, appena dopo aver vinto gli europei di calcio, non ha fatto altro che aumentare l'empatia degli abitanti del Bel Paese nei suoi confronti.

La triste dipartita - da un lato - ha gelato tutti coloro che si erano affezionati alla sua figura, ma dall'altro ha - invece - dato forza a chi soffre quotidianamente. Perché, come diceva lui, "la vita è per il 10% quello che ti accade, ma per il 90% come l'affronti".

Insieme a numerosi volti noti e personaggi del mondo dello sport, la brindisina Flavia Pennetta non ha mancato di rivolgere un saluto speciale a Vialli. Su instagram, infatti, ha postato una foto (in evidenza nell'articolo) che li ritrae insieme presso gli studi di Sky sport. "Ho avuto la fortuna di conoscere Gianluca tanti anni fa - Scrive - Un vero campione e un uomo meraviglioso". I due, infatti, si incontrarono per motivi di lavoro, quando la tennista era in attività

Anche il marito, Fabio Fognini, ha deciso di rivolgere un sentito pensiero all'ex calciatore: "Un'altra icona del nostro calcio se ne va. Rip campione". Poi, lo stesso tennista ha condiviso nelle stories un pensiero citato da Vialli: "Ho meno tempo per essere da esempio, adesso che so che non morirò di vecchiaia. In questo senso, cerco di essere un esempio positivo, insegnando ai miei figli che la felicità dipende dalla prospettiva con cui guardi la vita. Ridere spesso, aiutare gli altr: questo è il segreto della felicità".

Parole ad effetto, pronunciate da una persona saggia, che di certo godrà sempre dell'ottimo ricordo di tutti gli sportivi, e non solo.