Ad “All Together Now” l’eleganza di Puglia con gli abiti di un giovane stilista brindisino

VILLA CASTELLI – Lo stile della moda made in Puglia in prima serata su Canale 5: Serena Savasta, una dei 100 giudici del muro di All Together Now indosserà in ogni puntata della quarta edizione del game show musicale, un originale abito realizzato da Leonardo Ligorio, 34 anni, stilista originario di Villa Castelli, talento nell’ambito della progettazione moda e styling. La capsule collection pensata per il programma parla, soprattutto, di Puglia con lo stile tipico del Barocco salentino ma, nello stesso, tempo uno stile contaminato da culture, tecniche e materiali di diversa provenienza.

“Nelle mie collezioni, alla base, c’è sempre un po’ del mio territorio e delle mie radici – racconta Ligorio, diplomato all’istituto “Cordella” Fashion School di Lecce – ma questa di ‘All Together Now’ è stata una sfida con me stesso, abiti non per modelle da passerella ma per una ragazza normale che potesse, comunque e allo stesso tempo, sentirsi una modella e sentirsi sicura. Ho lavorato, quindi, nel total look, dal make-up all’hair style”. Creativo e curioso, Ligorio sarà impegnato nelle prossime settimane con una collaborazione con il marchio Original Marines ed ha, recentemente, curato lo styling di Cristina De Felici nel videoclip “La storia d’amore più bella del mondo” girato a Roma.

Anche l’edizione 2021 del programma di Mediaset è condotto da Michelle Hunziker e mette di fronte 12 concorrenti cantanti giudicati da un muro di 100 persone e i giudici speciali Francesco Renga, J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Il premio per il vincitore è di 1000 mila euro. Questa sera (domenica 7 novembre) andrà in onda la seconda puntata.