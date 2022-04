Musica e tradizione: a Villa Castelli un corso gratuito per la realizzazione di tamburelli

VILLA CASTELLI - Venerdi 8 aprile, alle ore 16, l’associazione di promozione sociale Cam di Villa Castelli, si apre a nuove prospettive con il corso di realizzazione dei tamburelli che vedrà all’opera il maestro Antonio Palmisano, grande cultore e professionista del settore e delle tradizioni della sua terra. Il giovane e talentuoso maestro insegnerà a 15 ragazzi, che ne faranno richiesta, la tradizione dei tamburelli nell’ambito del progetto “Astor..ie, Musica per tradizione” promosso dall’ Aps Cam e finanziata dal "Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” del piano straordinario "Custodiamo la Cultura in Puglia " 2021 del dipartimento del turismo, dell'economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.

Accanto alle attività del maestro Palmisano, Sergio Costanzo terrà attività di reading per i canti popolari e di pratica improvvisata. Costanzo giocherà un ruolo importante, ovvero, favorirà l’apprendimento dell’antica tradizione della musica e dei canti. La tradizione, la passione, la fantasia e la cura per i dettagli contraddistinguono i due professionisti, tutte caratteristiche poste alla base del progetto “Astor..ie, Musica per tradizione”.

Tali laboratori di cultura popolare, in particolare il laboratorio di realizzazione dei tamburelli, vogliono promuovere la crescita e lo sviluppo dell’ artigianato artistico e tradizionale, nonchè favorire la trasmissione alle nuove generazioni dei mestieri tradizionali legata alla costruzione dei tamburelli che nella loro semplicità vengono utilizzati per accompagnare sfrenati canti e balli popolari. Tutte opportunità diverse per approcciarsi al mondo della musica, totalmente gratuite. Per informazioni consultare il sito internet.