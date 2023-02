Villa Castelli, dieci anni dalla scomparsa dell'ex sindaco Silvio Neglia

VILLA CASTELLI - In data odierna (18 febbraio) ricorre il 10° anniversario della scomparsa di Silvio Neglia. Nato a Nizza il 22 ottobre 1922, è stato un personaggio importante per la comunità di Villa Castelli. Impegnato sin da giovane nel sociale, ha ricoperto il ruolo di presidente delle Acli e dell’Onmi (Opera nazionale maternità e infanzia) nel medesimo Comune in provincia di Brindisi.

Da sempre in politica, per lunghi anni, ha svolto l’incarico di segretario politico locale della Democrazia Cristiana, occupando un ruolo di primissimo piano nel panorama politico-amministrativo del territorio per oltre un trentennio, dagli anni Sessanta sino quasi alla fine del millennio scorso.

E' stato sindaco per ben 3 volte: la prima dal 1969 a 1973, poi - risultato nuovamente eletto nel novembre 1973 - continuò ininterrottamente ad essere primo cittadino sino al 1975. La terza rielezione è avvenuta nel 1981 ed è durata fino al 1985. E' opportuno ricordare - altresì - il suo ruolo incisivo come componente del Comitato di gestione della Asl Brindisi - 3 e del Co.Re.Co. di Brindisi.

Silvio Neglia fu anche insignito con ben 3 onorificenze dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini: Maestro del lavoro il 1° maggio 1981 in occasione della Festa del lavoro, Cavaliere della Repubblica e Commendatore al merito della Repubblica, conferite rispettivamente il 2 giugno 1981 e il 2 giugno 1983, durante la Festa della Repubblica.

Nel corso dei periodi in cui ha ricoperto il ruolo di primo cittadino a Villa Castelli, Neglia si è impegnato moltissimo nel campo sociale e culturale promuovendo una serie di iniziative di indubbio rilievo. Sono state - inoltre - realizzate numerose ed importanti opere pubbliche, che hanno contribuito negli anni '70 e '80 a dare lustro e a far sviluppare il Comune sia sul piano socio-culturale che economico.

Fra le tante opere di maggior rilievo è doveroso citare lo Stadio comunale, il cui terreno ove sorge sulla Provinciale per Francavilla fu acquistato con le risorse comunali risparmiate dall’indennità di sindaco alla quale il Neglia aveva rinunciato. Gesti come quello appena descritto, sarebbero meritevoli di un riconoscimento onorario significativo e tangibile nel nome dell'ex sindaco.

Del resto, essendo trascorsi 10 anni dalla sua morte, i familiari e quanti lo ricordano con affetto e stima, fra cui ovviamente il figlio Alessandro Neglia - anche lui sindaco negli anni Novanta - hanno pensato di rivolgere la richiesta al primo cittadino ed all’Amministrazione comunale di valutare l’opportunità di dedicare lo Stadio Comunale all’illustre personaggio, opera da lui fortemente voluta e realizzata.

Domani, domenica 19 febbraio, alle 19:00 sarà celebrata in suo suffragio una Santa Messa nella suggestiva Chiesa Matrice di Villa Castelli.