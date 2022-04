Giovanni e Maria coppia da record: festeggiano le nozze di platino

VILLA CASTELLI - I preparativi sono pronti e adesso, Maria Ciracì e Giovanni Schiavilla, possono finalmente festeggiare il grande traguardo delle nozze di platino (75 anni di matrimonio). Maria, che ha compiuto 97 anni lo scorso febbraio e Giovanni, che ha raggiunto i 101 anni a dicembre 2021, sono convolati a nozze il 19 aprile del 1947 e vivono a Villa Castelli. Sono la coppia vivente di sposi più longeva del paese. Una coppia da record considerato, inoltre, che Giovanni è il cittadino più longevo attualmente in vita nel piccolo Comune Brindisino.

E' una storia d'amore d'altri tempi quella che vede protagonisti Maria e Giovanni, nata e cresciuta fin dall'adolescenza, caratterizzata da varie vicissitudini storiche: nel 1940 Giovanni parte come soldato durante la seconda guerra mondiale, a soli 20 anni, scambiando delle foto con Maria come segno di amore. Ha attraversato, fino al 1946, vari Stati (Grecia, Estonia, Russia). Dato per disperso, il fratello don Raffaele Schiavilla, parroco del paese in quegli anni, celebrò delle messe convinto della sua scomparsa sul campo di battaglia. Ma Giovanni tornò a Villa Castelli sano e salvo e chiese la mano di Maria, all'epoca 22enne.

Il matrimonio venne celebrato il 19 aprile 1947, subito dopo la seconda guerra mondiale, dal fratello sacerdote di Giovanni e la festa si tenne a casa di una delle famiglie degli sposi. La coppia nel corso degli anni ha ricevuto due benedizioni da due Pontefici diversi: la prima il giorno del matrimonio da parte di Papa Pio XII e l’altra nel giorno del loro 50esimo anniversario di matrimonio, il 19 aprile 1997, da parte di Papa Giovanni Paolo II. Giovanni Schiavilla ha anche ricevuto la benedizione da parte di Papa Francesco, il 21 dicembre 2020, in occasione del suo 100esimo compleanno. Dalla loro unione sono nati tre figli: Clara, il compianto Luciano e Rolando.