Una vita dedicata alla comunità, padre Angelo festeggia 60 anni di sacerdozio

MESAGNE - Sessant'anni sono una vita intera, un tempo lungo che può sembrare infinito. Un periodo che può coincidere con la parte più importante di una singola esistenza; quella dedicata agli altri, ad un'intera comunità.

Il grande traguardo ha riguardato Angelo Muri. L'anziano prete, nei giorni scorsi, ha completato il suo sessantesimo anno di sacerdozio. Figura storica per la comunità cristiana mesagnese, è stato per molto tempo il sacerdote della parrocchia di Sant'Antonio da Padova, collocata in Via Torre Santa Susanna.

Per l'occasione è stata organizzata una celebrazione, già avvenuta nel nuovo complesso parrocchiale San Giovanni Paolo II, alla quale era presente l'arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini.

Presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, anche il vicesindaco Giuseppe Semeraro. Quest'ultimo ha consegnato una targa al sacerdote per esprimergli l'affettuosa riconoscenza della città. Sui social, un pensiero affettuoso è stato dedicato anche da parte del sindaco Matarrelli.

Padre Angelo è stato un punto fermo soprattutto per il quartiere S. Antonio di Mesagne; la sua testimonianza di vita rappresenta una certezza da custorire e da continuare a preservare anche per il prossimo futuro.