Tokyo 2020, taekwondo: il mesagnese Dell'Aquila in finale, primo medagliato azzurro

L'atleta supera l'argentino Guzman in semifinale e alle ore 14.45 di oggi si contenderà l'oro con l'avversario tunisino Mohamed Jendoubi, nella categoria 58 chilogrammi

MESAGNE- Vola in finale di taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il giovane Vito Dell’Aquila, l’azzurro atleta del maestro Roberto Baglivo, che ha battuto l’argentino Lucas Lautaro Guzman, campione panamericano in carica e bronzo ai Mondiali 2019. In finale, dovrà affrontare il tunisino Mohamed Jendoubi alle 21.45 ora locale, le 14.45 italiane.

Dunque, la prima medaglia italiana alle Olimpiadi è proprio del 20enne mesagnese Dell'Aquila che questa mattina alle 5 (ora italiana) ha battuto con 26-13 l'ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17).

Col suo stile preciso e ritmato, Vito Dell’Aquila ha mostrato continuità di risultati nei -58 chilogrammi con una sfilza di medaglie e successi culminati con la vittoria del Grand Prix Final 2019, competizione riservata ai 16 migliori atleti al mondo.

In quell’occasione sconfisse il numero uno di categoria, il coreano Jun Jang, dimostrando di non essere inferiore a nessuno. A Tokyo sta confermando il suo talento cristallino dopo il buio di Rio2016, dimostrando l’ottima crescita del movimento italiano con i fasti raggiunti con Mauro Sarmiento e Carlo Molfetta, atleta azzurro cresciuto nella palestra New Marzial di Mesagne e allenato, anche lui, dal maestro Roberto Baglivo.