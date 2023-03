Nel weekend torna "ZooComix", tra le principali convention cosplay del Sud Italia

FASANO - Puntuale come Superman quando c’è da salvare qualcuno in pericolo, colorato come un cartoon, irresistibile e coinvolgente come la Wednesday dance. Con l’arrivo della primavera lo Zoo Safari si prepara, come ormai di consueto, ad un’allegra invasione di personaggi fantastici: il 25 e 26 marzo torna ZooComix, tra le principali convention del Sud Italia per appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e di ruolo, cartoon, libri, film, serie tv.

Questa edizione sarà caratterizzata da un programma ricco di intrattenimenti, contest, concerti ed ospiti d’onore che riusciranno a dipingere le due giornate di tutti i sorprendenti e irresistibili colori del mondo nerd.

L’elenco degli ospiti è lungo e spazia fra i diversi generi dell’immaginario: si comincia dall’iconico Giovanni Muciaccia, con i suoi indimenticati “attacchi d’arte”.

Si prosegue poi con i grandi nomi del doppiaggio: Alex Polidori, Emanuela Pacotto e Sara Labidi, le voci italiane di molti dei personaggi più amati di cartoon, film, serie tv e videogiochi. Parlare con loro sarà un po’ come incontrare i vostri beniamini.

Il mondo cosplay sarà rappresentato da Shirogane-Sama, Domadraghi e Nero Cosplay che gli appassionati ben conoscono e che, per i meno esperti o semplici curiosi, saranno sicuramente una gradita sorpresa.

Non mancheranno i seguitissimi content creator che ormai ci accompagnano quotidianamente, facendo incursioni dai loro canali social nelle vite di tutti noi, con contenuti curiosi e divertenti o approfondimenti su temi appassionanti come i viaggi, il cibo, i videogiochi e l’astronomia: si va da Nick Radogna a Nicola Jiang passando per Zergantis e Adrian Fartade.

E poi le incursioni acrobatiche dell’amichevole Spider-Man di quartiere, Marko Noctis e il mentalista nerd Piero Molendini. Ricca anche l’Artist Alley dello ZooComix 2023 che ospita le matite di Andrea Buongiorno, Alessandro Amoruso, Giuseppe Sansone, Valerio Pastore, Pietrantonio Bruno e Rozenberry.

Tante e tutte da scoprire le aree espositive: quella a tema Star ?Wars, l’area Real Avengers, Harry Potter e Ghost Busters. E poi ancora attività, stand, spettacoli, live characters e ancora l’area Pokemon Millenium, per un tuffo nel mondo Nintendo con postazioni libere di gioco, tornei e tante imperdibili attività, l’area dedicata al disegno con la ormai consueta presenza di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione, l’area a cura di Pugliabrick con esposizione e postazioni di gioco libero dove mettersi in gioco con gli inimitabili mattoncini Lego®.

Ricca di nomi eccellenti anche l’area gaming con Savyultras90, Chocobina.Exe, Coralline, Bepo, LupoBiancoTV, Askell e Giusepppe Dilillo.

E per chi non volesse essere solo spettatore ma protagonista attivo, la sfilata e la gara cosplay e il contest KPop offrono l’occasione per mettersi in gioco.

Non siete ancora sufficientemente curiosi? Allora sappiate che non mancheranno rievocazioni storiche, esposizioni, figuranti, dimostrazioni di combattimento storico, una caccia al tesoro e tanto altro.

Tutte le informazioni su costi, ospiti, programma dettagliato delle giornate, regolamento e iscrizione a gare e contest sono sul sito dello Zoo Safari e sulla pagina facebook